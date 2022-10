Ostiamare, le parole di Sbardella “Con il Montespaccato gara dura ma siamo pronti”

L'Ostiamare vuole continuare il suo buon momento, e dopo una settimana di allenamenti duri è il capitano Sbardella a serrare le file in vista del derby di Serie D con il Montespaccato. “Con il Montespaccato sarà una gara dura ma siamo pronti. Abbiamo lavorato bene, così come facciamo sempre con il mister e lo staff. Ho visto lo spirito giusto ma non solo in questa settimana. Domenica scorsa non abbiamo vinto ma la strada intrapresa è quella giusta sotto tanti piccoli aspetti a livello mentale e di squadra”. La fiducia è tanta per Sbardella. “Vogliamo dare continuità al risultato di domenica scorso centrando una bella vittoria. E’ vero che magari loro vengono da qualche risultato non esaltante ma questo non deve condizionarci, sono una buona squadra con degli ottimi giocatori. In questo campionato c’è sempre grande equilibrio, il livello è alto e perciò non dobbiamo sottovalutare nessuno. Ci stiamo preparando bene, dovremo avere l’atteggiamento giusto e un pizzico di coraggio in più. Solo così riusciremo a tirar fuori tutte quelle potenzialità che abbiamo e che secondo me non abbiamo ancora espresso. La squadra c’è, è unita e siamo pronti a giocarci una gara difficile puntando alla vittoria”.