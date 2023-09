Ostiamare, le parole di Pozzi "Grande inizio, ma ora avanti con umiltà"

L’Ostiamare si gode il grande momento. La squadra di Perrotti, dopo le due vittorie in Coppa Italia, ha centrato il successo anche all’esordio in campionato. A parlare dei tre punti conquistati contro il Gladiator è Alessandro Pozzi che proprio domenica ha festeggiato un esordio da incorniciare nel calcio dei grandi: “Le sensazioni sono buone – racconta l’esterno – avevo una sana tensione prima della partita che era importante sia a livello personale che di squadra essendo la prima di campionato. La cosa positiva è che sono riuscito a trasformare l’adrenalina in vera e propria benzina per la gara”. Contro il Gladiator Pozzi ha mosso i suoi primi passi in una prima squadra: “C’è un agonismo differente, qui si affrontano avversari che giocano a calcio per vivere, un altro mondo rispetto a quanto accade nel settore giovanile”. In chiusura Pozzi parla poi del cammino che attende ora i biancoviola: “Contro il Gladiator abbiamo centrato una bella vittoria grazie alla serenità che aveva tutto il gruppo e alla convinzione che ciascuno di noi aveva sulla bontà del lavoro svolto fin qui. Siamo consapevoli di avere qualità importanti ma ora è importante che questa non si trasformi mai in arroganza. Ora dobbiamo andare avanti con l’umiltà di sempre, capire che nonostante la bella partenza se vogliamo dar seguito ai risultati positivi fin qui ottenuti dovremo sempre guadagnarceli sul campo”.

[ufficio stampa Ostiamare]