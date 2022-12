Ostiamare, le parole di Pompei "Subito testa al Trestina"

Fabio Pompei serra le fila in casa Ostiamare. L’esterno biancoviola parla del momento dei suoi dopo la trasferta con il Follonica Gavorrano e con un occhio al prossimo impegno contro lo Sporting Club Trestina: “La sconfitta di ieri non deve demoralizzarci perché nel secondo tempo c’è stata una reazione importante da parte nostra e sicuramente potevamo essere più fortunati in alcuni episodi – vedi gol annullato a De Cenco e la traversa colpita da Tirelli – Questo però deve anche darci la scossa per fare meglio”. Pompei si focalizza poi sul prossimo match: “In questi due giorni dobbiamo recuperare energie e concentrazione per provare a chiudere al meglio il girone d’andata. Per noi sarà una gara importante”. In chiusura il giocatore biancoviola parla poi di cosa servirà per cambiare passo da qui in avanti: “Nel girone di ritorno, rispetto a quello d’andata si assiste sempre ad un campionato completamente diverso. Per quanto ci riguarda dobbiamo entrare nell’ottica di adeguarci a quella che è la nostra situazione attuale di classifica e affrontarla con stimoli e voglia adeguati, magari anche in maniera differente rispetto a quanto abbiamo fatto in passato. Per interpretare al meglio questa seconda parte di stagione dovremo quindi fare molto di più e cercare di affrontare ogni singola partita con la giusta determinazione e avere la maturità di capire che ogni singolo punto sarà importante”.

[ufficio stampa Ostiamare]