Ostiamare, le parole di Pompei "Sono pronto ad aiutare la squadra”

Dopo il pari contro la Flaminia Civitacastellana, l’Ostiamare non vede l’ora di tornare al lavoro. I biancoviola sono stati costretti ad accontentarsi di un solo punto nonostante una prestazione in crescendo: “Siamo partiti forte e abbiamo creato diverse occasioni ma senza concretizzare, poi – spiega Fabio Pompei – sul vantaggio avversario abbiamo subito un contraccolpo psicologico per una decina di minuti. Però nel secondo tempo siamo ripartiti alla grande e abbiamo creato molte occasioni tra cui due pali, un gol annullato e un episodio dubbio in area di rigore quando il direttore non ha concesso un possibile calcio di rigore su Cardella”. Per il difensore, quella con il Flaminia Civitacastellana è stata una gara molto importante perchè ha segnato il suo rientro in campo dopo due mesi di stop forzato a causa di un infortunio: “Sono contento di essere rientrato e di poter così dare una mano alla squadra. In questo momento penso solo a recuperare la migliore condizione per essere a disposizione del mister e poter aiutare i miei compagni a centrare quante più vittorie possibili”. Ora per i biancoviola si preannuncia però un’altra settimana molto intensa vista la prossima sfida contro la Cynthialbalonga: “Non scopro certo io il valore dei nostri prossimi avversari e del loro allenatore. Sappiamo che puntano in alto ma andremo a Genzano per cercare di vincere e di imporre il nostro gioco come abbiamo fatto nelle ultime due uscite. Contro Nocerina e Flaminia siamo usciti con un solo punto in tasca ma anche con la consapevolezza di essere un gruppo unito e molto forte. Ora dobbiamo lavorare bene in settimana e preparare la partita nel migliore dei modi”.

[ufficio stampa Ostiamare]