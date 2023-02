Ostiamare, le parole di Pompei “Due vittorie importanti ma ora serve continuità”

L’Ostiamare non vuole fermarsi. La squadra biancoviola ha infatti centrato due vittorie fondamentali, contro Città di Castello e Seravezza Pozzi, lanciando la scalata alla classifica. I ragazzi di Perrotti però non vogliono fermarsi consapevoli che la strada è ancora lunga. “Ieri – racconta Fabio Pompei – era importante vincere e ci siamo riusciti. Abbiamo dato vita ad un’ottima prestazione e già dal primo tempo potevamo concretizzare le tante occasioni avute contro un avversario che si è dimostrato davvero ostico”. Pompei è entrato a gara in corso ma ha lasciato un segno indelebile sul match, guadagnandosi il calcio di rigore che ha portato al gol del momentaneo 1-0. A dimostrazione di quanto mister Perrotti conti sull’apporto di ognuno dei venticinque elementi a sua disposizione: “Sono molto contento dell’apporto che ho dato entrando a gara in corso. Essendo il più grande di tutti cerco sempre di mettere a disposizione la mia esperienza. Sono felice che contro il Seravezza Pozzi sia riuscito a dare una mano per la vittoria. Ognuno di noi deve essere consapevole dell’importanza che ha per tutta la squadra, anche partendo dalla panchina. Non è tanto importante il minutaggio in se quanto piuttosto la capacità che ciascuno di noi deve avere nel farsi trovare pronto”. Pompei però già guarda avanti sapendo bene che ora l’Ostiamare vivrà la settimana che porterà i biancoviola alla sfida contro il Montespaccato: “Abbiamo conquistato sei punti importanti e questa settimana prepareremo al meglio la gara di domenica contro il Montespaccato. Non dobbiamo abbassare il livello di attenzione, serve continuità di risultati per risalire la classifica”.

[ufficio stampa Ostiamare]