Ostiamare, le parole di Perrotti sull'allenamento congiunto con la W3 Maccarese

L’Ostiamare non smette di correre e questa mattina ha chiuso l’allenamento congiunto con la W3. Ottime indicazioni per Perrotti che ha visto i suoi centrare anche un bel 2-0 nella classica partitella a fine seduta. “Sono contento - dichiara il tecnico biancoviola - siamo andati sul 2-0 dopo mezz’ora grazie a due gol di Cardella, ma potevamo farne anche di più. Quelli che stanno giocando stanno facendo bene e non posso che essere soddisfatto. Ora ci godiamo un paio di giorni di pausa e poi torneremo a lavorare”. Proprio in vista della ripresa della preparazione l’allenatore spera di recuperare alcune pedine per ora ferme ai box: “L’unico rammarico è proprio questo. Sono stop di poco conto, normali a questo punto dell’anno e già dopo Ferragosto probabilmente avremo il gruppo al completo per lavorare così al meglio in vista della Coppa Italia”.

[ufficio stampa Ostiamare]