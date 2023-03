Ostiamare, le parole di Perrotti "Meritavamo molto più del pari"

L’Ostiamare è già pronta per tornare al lavoro. La squadra di Perrotti, dopo il 2-2 contro il Montespaccato, mette ora nel mirino il Mobilieri Ponsacco. Un’altra sfida delicata a cui i biancoviola si presentano forti dell’ottima prova fornita domenica al Don Pino Puglisi anche se non manca l’amarezza per il modo in cui è maturato il pareggio: “L’avevamo preparata bene – dichiara Perrotti – siamo andati in vantaggio e poi abbiamo centrato anche il secondo gol. La gara la stavamo gestendo bene poi è venuto questo rigore che un pochino di tranquillità ce l’ha levata visto soprattutto il tipo di partita. Nella ripresa è arrivata una loro risposta e noi abbiamo trovato qualche bella ripartenza ma certo è che poi ti ritrovi con quest’altro rigore contro che di fatto ti taglia le gambe. Dispiace perchè avremo meritato di vincere e ora avremmo fatto i conti con uno scenario di classifica ben diverso”. Adesso però è tempo di affrontare un’altra settimana decisamente importante come sarà quella che porta alla sfida contro il Mobilieri Ponsacco: “Sappiamo che ora ogni partita sarà importante. Domenica affronteremo un altro scontro diretto quindi troveremo un avversario agguerrito quanto noi. Loro hanno buone potenzialità davanti, con due giocatori che hanno firmato dieci gol a testa, ma dietro concedono qualcosa. Come tutte le squadre nel nostro campionato saranno un avversario difficile da incontrare, non a caso ogni settimana assistiamo a qualche sorpresa in termini di risultati. Per noi perciò sarà importante vivere questa settimana al massimo della concentrazione con la consapevolezza che da qui in avanti dovremo essere bravi a portare più punti possibili a casa concentrandosi su una partita per volta. Dobbiamo tenere alto il livello di attenzione, domenica la testa sarà esclusivamente al Ponsacco poi penseremo alle altre. Solo così riusciremo a centrare il nostro obiettivo”.

[ufficio stampa Ostiamare]