Ostiamare, le parole di Pasqualoni sulla sfida con la Cynthialbalonga "Ci faremo trovare pronti"

L’Ostiamare serra le fila e si prepara al big match contro la Cynthialbalonga. A parlare in vista del weekend è Danilo Pasqualoni: “Sono una squadra esperta, di categoria. Quello di Genzano è un campo che da sempre è difficile. Sono partiti benissimo perciò inutile dire che mi aspetto una gara complicata come del resto lo saranno tutte da qui alla fine ma questo noi lo sappiamo bene. La prepariamo come sempre, consapevoli della nostra forza e faremo di tutto per cercare la vittoria”. I biancoviola arrivano alla sfida affamati di punti viste le ultime due uscite dove hanno raccolto decisamente meno rispetto a quanto fatto vedere attraverso due grandi prestazioni: “Purtroppo veniamo da due risultati non esaltanti ma le prestazioni sono state più che positive, direi che abbiamo raccolto decisamente meno di quanto abbiamo meritato sul campo. La strada però è quella giusta perché abbiamo dato vita a gare di livello contro due avversari importanti. Ripartiamo proprio dalle prestazioni in vista della Cynthialbalonga e come sempre sono sicuro che ci faremo trovare pronti”.

[ufficio stampa Ostiamare]