Ostiamare, le parole di mister Mastrodonato "Cercheremo di conquistare i tre punti a Carbonia"

Il pareggio interno con la Vis Artena non ha scomposto l'umore dell'allenatore dell'Ostiamare Mastrodonato, che guarda al futuro con il giusto rispetto per gli avversari. "Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo. Sia per colpa del vento che nostra. Meglio nella ripresa, e il pari è risultato giusto contro una squadra in un un buon momento. Peccato aver rimandato ancora la vittoria, cercheremo di conquistare i tre punti a Carbonia. Non sarà facile perché andiamo a sfidare una squadra che gioca a pallone, e che corre e lotterà fino alla fine".