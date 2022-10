Ostiamare, le parole di mister Galluzzo "Ci voleva più coraggio"

Il pari con il Seravezza non lascia triste il tecnico dell'Ostiamare Galluzzo, che dopo la sfida ha commentato così sulla pagina ufficiale del club. “Il nostro primo tempo è stato discreto anche se forse ci voleva un po' più di coraggio in alcune situazioni. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta, fino a quando non siamo rimasti in dieci, abbiamo avuto 2 o 3 situazioni importanti poi purtroppo gli episodi cambiano il match e dopo l'espulsione ci siamo un abbassati un po' troppo. Penso che alla fine il risultato sia giusto anche se nel primo tempo volevo che la mia squadra facesse di più per indirizzare la partita in maniera diversa, ci voleva un po' più di coraggio nel cercare di controllare la partita ma questo di fatto è successo solo nel secondo tempo”.