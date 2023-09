Ostiamare, le parole di Mencagli prima del Trastevere "Sarà dura ma siamo carichi"

“Sarà dura ma siamo carichi”. Federico Mencagli esordisce così parlando in vista della prossima sfida contro il Trastevere. L’attaccante dell’Ostiamare serra le fila a dimostrazione della ferma volontà del gruppo biancoviola di dar seguito al trend positivo di queste prime uscite: “La partenza è stata ottima, sia in Coppa Italia che in campionato. Era quello che volevamo perché un avvio positivo è fondamentale e porta fiducia ed entusiasmo. Ovviamente siamo consapevoli di non aver fatto ancora nulla e che quindi dobbiamo continuare a lavorare bene per far sì che i risultati continuino ad arrivare”. Mencagli si concentra poi sul match del Trastevere Stadium: “Sappiamo che sarà una sfida delicata, il Trastevere negli ultimi anni ha sempre fatto bene e in casa ha saputo tenere un ruolino di marcia invidiabile. Hanno perso la prima e perciò saranno ancora più agguerriti ma noi sapremo farci trovare pronti. La stiamo preparando bene e siamo pronti a dare il massimo”. In chiusura Mencagli parla poi di come la sua condizione sta crescendo con il passare delle settimane: “Vengo da una stagione tribolata a livello di infortuni e per questo ho iniziato la preparazione in ritardo, gestendo con molta attenzione i carichi di lavoro nelle prime due o tre settimane. Per me è stato fondamentale, anche a livello mentale, tornare a fare novanta minuti. E’ stato importante così come lo sarà trovare la continuità negli allenamenti perché è proprio questa che ti porta a stare bene la domenica. La condizione piano piano sta arrivando, sono fiducioso”.

[ufficio stampa Ostiamare]