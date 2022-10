Ostiamare, le parole di Mazzei "Facciamoci un esame di coscienza"

“Facciamoci un esame di coscienza e usciamo da questo momento”. Tommaso Mazzei parla chiaro, con decisione, circa il periodo che sta attraversando l’Ostiamare. Il difensore non si nasconde: “Purtroppo ci ritroviamo ad analizzare un’altra sconfitta. Dispiace perchè l’approccio era stato quello giusto, con la determinazione di chi è consapevole del momento ed era desideroso di fare punti. Nel secondo tempo però le cose non sono andate come dovevano anche a causa di errori arbitrali che sicuramente ci sono stati ma che non devono essere una scusante perchè se dopo nove partite siamo in questa situazione dobbiamo tutti farci un esame di coscienza e capire dove sono realmente i problemi”. Mazzei nonostante il periodo complicato che sta attraversando la squadra guarda dritto al futuro con la consueta voglia di lottare per migliorare le cose: “Come siamo entrati in questa situazione dobbiamo uscirne soprattutto perchè la società ci è vicina e ci mette nelle condizioni per dare il massimo ogni giorno. Dobbiamo tutti prenderci le nostre responsabilità e dare ancora qualcosa in più. Ripartiamo dal lavoro sul campo con la consapevolezza che bisogna calarsi nella situazione in cui siamo ora e fare di tutto per tirarcene fuori. Qualcuno magari è ancora legato all’idea che l’Ostiamare possa lottare per il vertice ma oggi la realtà è un’altra purtroppo. Quindi, visto che sono sicuro che questo gruppo le qualità le abbia, dico che dobbiamo lavorare e dare il massimo per cambiare il presente e ritrovare la strada verso quel grande futuro che tutti vogliamo”.

[comunicato stampa Ostiamare]