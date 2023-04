Ostiamare, le parole di Mattiuzzo “Contro il Poggibonsi dobbiamo mostrare lo spirito biancoviola”

“Dobbiamo mostrare lo spirito biancoviola, quel cuore, quella tenacia e quella voglia di lottare che da sempre hanno contraddistinto l’Ostiamare”. Parole semplici ma dal grande significato quelle pronunciate dal dg Stefano Mattiuzzo in vista della delicata sfida al Poggibonsi: “Giocheremo una partita importante contro una buonissima squadra. Il Poggibonsi vanta il miglior attacco del girone con due attaccanti che in coppia hanno segnato qualcosa come trenta gol. Mister e giocatori sono consapevoli della forza dell’avversario ma hanno lavorato sodo e sono coscienti che questa gara, come tutte quelle che mancano da qui alla fine, per noi sono delle vere e proprie finali”. Appuntamento importante ma a cui tutto l’ambiente è ben preparato: “La squadra è concentrata ma tutti siamo consapevoli del momento. Giocatori, staff, dirigenza, proprietà ma anche magazzinieri e tifosi, dobbiamo stringerci l’uno all’altro per far sì che questa stagione abbia il finale che tutti vogliamo. Sappiamo che affronteremo una squadra di valore ma questo tipo di partite trascende l’aspetto tecnico, gare così si vincono con il cuore e sono certo che il gruppo è pronto a mettercelo tutto onorando al massimo la maglia dell’Ostiamare e tutto ciò che rappresenta per la città di Ostia”. Un ambiente coeso e compatto dunque con il direttore generale biancoviola che poi sottolinea un altro aspetto: “Tutto va vissuto con la massima serenità, con determinazione ma non nervosismo. La dirigenza e la proprietà sono vicini alla squadra, pronti a sostenerli sempre e comunque. Adesso, per ciascuno dei ragazzi arriva una possibilità importante. Indipendentemente dal ruolo che ciascuno di loro ha avuto in questa stagione, indipendentemente dai minuti avuti a disposizione, adesso ogni elemento, dal più esperto al più giovane, ha la chance di ritagliarsi un ruolo da protagonista in un momento cruciale dell’anno. Gare come quella contro il Poggibonsi, e quelle che mancano alla fine, sono l’opportunità di dimostrare il loro reale valore perchè adesso ciò che è stato fin qui conta il giusto, l’unica cosa importante è concentrarsi sulla strada che ancora ci separa dal raggiungimento del nostro obiettivo”.

[ufficio stampa Ostiamare]