Ostiamare, le parole di Lazzeri "Ci attende una lunga trasferta"

Torna la Serie D e con lei l'Ostiamare, atteso alla sfida contro il Seravezza e che ha intervistato per il suo sito ufficiale l'esterno Damiano Lazzeri. “Dopo la sconfitta dell’altra settimana c’è sicuramente della delusione, non immaginavamo di fare una prestazione del genere anche perché si iniziava a percepire un vero spirito di gruppo sia fuori che dentro il campo. Nel corso della settimana abbiamo lavorato bene, ci siamo allenati al massimo così come ci chiede sempre mister Galluzzo. Vogliamo prepararci al meglio in vista della trasferta”. Lazzeri commenta anche il prossimo match, in programma domenica contro il Seravezza. “Quella che ci attende sarà una trasferta lunga da affrontare ma questo sicuramente non dovrà essere una scusa per non dare il massimo. Dovremo fare la nostra partita, ci servirà mentalità e tanto cuore dentro al campo per portare la vittoria sia per noi che per i tifosi che ci seguono ovunque”.