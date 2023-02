Ostiamare, le parole di Giusti “Con il Città di Castello vittoria importantissima”

L’Ostiamare si gode l’importante vittoria conto il Città di Castello ma è già pronta a rimettersi al lavoro. Il gruppo biancoviola non vuole fermarsi con la consapevolezza che la scalata alla classifica è ancora lunga e piena di insidie a cui far fronte: “Sabato abbiamo centrato una vittoria importantissima – spiega Emanuele Giusti – abbiamo centrato i tre punti contro una squadra che all’andata ci aveva messo in difficoltà visto la loro struttura fisica ma stavolta siamo riusciti a spuntarla grazie all’unione del gruppo e al contributo di ogni singolo giocatore”. Il centrocampista è consapevole però che ora è fondamentale dare continuità: “Basterà lavorare duro durante la settimana ed entrare in campo con lo stesso spirito e concentrazione che stiamo avendo in queste ultime partite. Sono certo che se ci riusciremo i risultati saranno una conseguenza”. In chiusura il classe 2004 biancoviola parla poi della strada che ora li aspetta: “Ce la metteremo tutta per centrare i nostri obiettivi e sono sicuro che ci riusciremo. Proprio nella situazione non semplice che stiamo affrontando si è visto il grande gruppo che siamo ed è proprio questo che, da qui alla fine, farà la differenza nel raggiungimento di quei traguardi che ci siamo prefissati”.

[ufficio stampa Ostiamare]