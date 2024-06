Ostiamare, le parole di Federico Barlafante "Sono pronto a dare il massimo"

In vista della prossima stagione l’Ostiamare riparte da Federico Barlafante. L’esterno offensivo farà ancora parte del gruppo biancoviola e si dice subito carico per ripartire al meglio: “Sono rimasto perché mi sono trovato molto bene con la società, il mister e tutto l’ambiente in generale. So che l’Ostiamare è un club che vuole far bene e io ci tengo far parte di questo progetto. Le mie ambizioni sono sicuramente di cercare di arrivare in doppia cifra, soprattutto dopo l’ultima stagione in cui magari i numeri sono un po’ mancati. Cercherò di dare il massimo e fare il meglio possibile per me e soprattutto per la squadra”. Barlafante chiude poi parlando dei tifosi che a partire dalla prossima stagione potranno finalmente tornare a colorare l’Anco Marzio: “Giocare a porte chiuse non è mai facile, finalmente riapre lo stadio e possiamo avere i tifosi al nostro fianco. Spero ci sostengano e ci diano una spinta in più per cercare di centrare i nostri obiettivi”.

[ufficio stampa Ostiamare]