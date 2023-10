Ostiamare, le parole di De Crescenzo “Contro il COS partita da non sottovalutare”

L’Ostiamare si prepara alla sfida contro il COS Sarrabus Ogliastra. Match delicato e che i biancoviola non vogliono assolutamente sottovalutare cercando così di dare continuità alla bella vittoria di settimana scorsa in casa della Cynthialbalonga. “Domenica affronteremo un avversario tutt’altro che semplice – spiega Gianmarco De Crescenzo – ne siamo consapevoli e perciò la prepareremo con la massima attenzione così come del resto abbiamo sempre fatto da inizio anno. Siamo in un buon momento, veniamo da un successo importante come quello contro la Cynthialbalonga e perciò ora l’obiettivo è sicuramente quello di dare continuità”. Momento positivo per la squadra di Perrotti con il centrocampista che però non vuole alzare il piede dall’acceleratore: “Non dobbiamo rilassarci. Adesso è fondamentale continuare a lavorare come stiamo facendo con serenità ma anche con decisione perchè sarà proprio questa voglia di continuare a dare il massimo che ci permetterà di continuare a fare risultato”. Risultati che in casa Ostiamare stanno arrivando vista una classifica che vede i lidensi in vetta. “A questo punto della stagione conta veramente poco la classifica – afferma De Crescenzo – ovviamente stare lassù è bello ma quello che dobbiamo fare ora è concentrarci esclusivamente sul campo. Dobbiamo continuare a lavorare al meglio con l’obiettivo di migliorare allenamento dopo allenamento. Il primato è uno stimolo a spingere ancora di più perchè sappiamo che rimanerci non sarà facile e perciò dovremo impegnarci al massimo ogni giorno”.

[ufficio stampa Ostiamare]