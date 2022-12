Ostiamare, le parole di De Cenco "Gara tosta ma possiamo fare risultato”

Caio De Cenco parla in vista del Follonica Gavorrano: “Sarà una gara tosta ma possiamo fare risultato”. Queste le sensazioni dell’attaccante dell’Ostiamare che descrive poi il momento dei biancoviola: “Veniamo da un periodo positivo, anche se l’ultima partita l’abbiamo persa. Abbiamo incontrato un ottimo avversario, in salute, e noi comunque venivamo da due vittorie contro squadre in testa alla classifica. Questo ci deve dare forza e consapevolezza nei nostri mezzi per finire al meglio questa ultima parte di campionato per poi fare un ottimo girone di ritorno dopo la sosta”. Prima però c’è una trasferta insidiosa da affrontare: “Sarà una gara difficile, come del resto sono tutte le partite di questo girone. L’importante – aggiunge poi De Cenco – è arrivare bene e consapevoli che se facciamo le cose giuste che ci chiede il mister, possiamo ottenere un risultato positivo anche lì”. L’Ostiamare si prepara dunque alla sfida in casa del Follonica Gavorrano con il gruppo di Galluzzo compatto e pronto a dare il massimo per continuare ad inseguire gli obiettivi biancoviola.

[ufficio stampa Ostiamare]