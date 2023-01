Ostiamare, le parole di Caon "Felice per l’esordio, peccato non aver vinto”

Gianmarco Caon si gode l’emozione dell’esordio con la maglia dell’Ostiamare. Contro la Sangiovannese l’attaccante ha infatti vestito per la prima volta la maglia biancoviola e racconta le sue sensazioni: “Impressioni più che positive soprattutto perchè non vedevo l’ora che arrivasse questo momento. Essere qui per me rappresenta una grande opportunità. Appena arrivato sono stato accolto benissimo da compagni e staff e da parte della società ho sentito subito una grande fiducia che voglio ripagare sul campo”. Il centravanti parla poi del match di domenica contro la Sangiovannese: “Dispiace non aver vinto perchè secondo me abbiamo dato vita ad una grande prestazione. Li abbiamo messi sotto creando tante occasioni. Nel primo tempo abbiamo avuto due palle gol importanti poi nel secondo tempo mi è stato annullato un gol per un fuorigioco che secondo me era molto dubbio perchè partivo da dietro. Peccato, ma può succedere, sappiamo tutti che il calcio è fatto anche di episodi e a noi probabilmente è mancata la capacità di sferrare la zampata finale per portare a casa la vittoria”. Caon però è già pronto a rimboccarsi le maniche: “Ora non dobbiamo guardarci indietro ma solo avanti. Dobbiamo continuare a lavorare così come stiamo facendo in settimana dove ogni singolo elemento sta dando il 110%. Sono certo che con il lavoro e la dedizione che ciascuno di noi, squadra, staff e società, sta mettendo riusciremo a risalire la classifica”.

[ufficio stampa Ostiamare]