Ostiamare, le parole di Borrelli "Siamo pronti a dare il massimo"

L’Ostiamare ricarica le batteria dopo il buon pareggio in casa del Tau Altopascio. A dare voce allo spogliatoio biancoviola è Edoardo Borrelli: “Domenica abbiamo dimostrato di avere voglia di riscattarci e di mostrare le nostre qualità. Peccato per il risultato del quale non ci possiamo accontentare e che purtroppo non ha rispecchiato il reale andamento di una gara in cui abbiamo creato davvero tanto e da cui meritavamo di uscire con in tasca qualcosa in più”. Fin qui per il giovane portiere è stata un’annata sicuramente positiva con lo stesso Borrelli che si dice soddisfatto del suo percorso sin qui ma sempre pronto a migliorare: “Quest’anno sento che sto crescendo molto, partita dopo partita, anche grazie al fatto che abbiamo un ottimo preparatore portieri. Personalmente ho voglia di migliorare sempre di più e di mettere l’asticella sempre più in alto”. Borrelli pensa però già alla prossima partita con tutta la voglia di dare il massimo per la maglia dell’Ostiamare: “Ci impegneremo al massimo e daremo tutto per la gara di domenica. Sappiamo che non sarà semplice ma siamo pronti a lottare fino all’ultimo minuto. Lo dobbiamo a noi stessi, alla società ma anche ai nostri tifosi che sono sempre presenti e pronti a sostenerci”.

[ufficio stampa Ostiamare]