Ostiamare, le parole di Bertoldi "Ce la giocheremo al massimo con la Torres"

Si avvicina la sfida con la Torres per l'Ostiamare e tramite il suo sito ufficiale la squadra ostiense ha pubblicato un'intervista-anteprima del match da parte del proprio ufficio stampa a Matteo Bertoldi, attaccante dell'Ostiamare e tra i protagonisti della sua stagione.

La domenica appena passata ha regalato ai ragazzi, e all’ambiente biancoviola, una giornata di festa, la seconda consecutiva, grazie al 3 a 0 all’Arzachena, team che peraltro Matteo ha affrontato da ex dopo l’esperienza vissuta nella stagione 2017-2018, poco prima di passare ad Ostia nella prima fase di questa sua storia con i colori lidensi. E’ stata una bella giornata vero Matteo?

“Si, buongiorno a tutti. Siamo felici per questa vittoria, per aver bissato quella ottenuta contro il Cassino. E sono contento di aver dato il mio contributo ai compagni e al mister per poter raggiungere il risultato pieno. Affrontavamo una squadra tosta, che conosco bene e so quanto vale, e che veniva da tanti risultati utili di fila. Ma grazie ad una grande prestazione da parte del gruppo, abbiamo conquistato tre punti importanti. Ora dobbiamo proseguire e non cadere negli errori del passato”.

Sei in un grande momento di forma, Matteo. Manca solamente qualche gol in più. Domenica anche, contro l’Arzachena, sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

“Sto bene, mi sento bene e sto cercando in ogni gara di dare il mio contributo per la causa biancoviola. Il gol? Si, hai ragione, in effetti è sempre stato un problema (sorride, ndr) ma l’importante è ottenere il risultato di squadra. Ciò che conta è portare a casa la vittoria, sempre in ogni campo“.

Parlando di campo, il prossimo si chiama “Vanni Sanna”, la città è Sassari, e l’avversaria è la Torres dell’ex Ostia, Alfonso Greco, terza forza del campionato con 44 punti. Un match difficile, su un campo che, riferendomi nello specifico a te, non ti evoca tanti sorrisi, sbaglio?

Non sbagli! Non ho mai vinto contro la Torres, nelle sfide passate, quindi l’obiettivo è quello di sfatare questo tabù, e farlo domenica con l’Ostiamare. Domenica sarà dura, perchè andiamo ad affrontare una squadra molto forte, preparata bene, e con dei valori importanti. Sappiamo quanto valgono, ma sappiamo quanto valiamo noi, e quindi ce la giocheremo sempre al massimo per tornare ad Ostia con il bottino pieno”.

Chiudiamo con il nostro angolo dedicato sempre a questo importante legame tra Ostia e i suoi tifosi, specialmente gli ultras. Lo Stadio è ancora chiuso, ma loro ci sono, sempre. Quanto sono importanti per voi?

“Molto. Perchè sono sempre con noi e ci sostengono in tutte le nostre avventure. Già la situazione era critica per tutti i motivi che sappiamo (covid, ndr), ora pure questa cosa delle porte chiuse! Insomma, speriamo che si risolva tutto al più presto. Abbiamo bisogno di sentire forte il tifo biancoviola, perchè anche questo è il bello di Ostia e di giocare ad Ostia no? Sentirci tutti uniti in un coro di festa. Speriamo presto, ora testa alla Torres“.