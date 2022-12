Ostiamare, le parole dello staff tecnico “Avanti tutta, pronti per la seconda parte di stagione”

L’Ostiamare guarda con decisione alla seconda parte di stagione. A dar voce al club biancoviola stavolta è lo staff della prima squadra di mister Galluzzo che analizza il momento. “Vedo un gruppo molto concentrato e in cui c’è voglia di lavorare – racconta il massaggiatore Ottavio Onori – I ragazzi sono molto uniti e ciò che mi fa più piacere è il grande feeling tra i grandi e gli under con quest’ultimi che sono sempre pronti ad ascoltare i consigli dei loro compagni più esperti. Fino a qui magari ci è mancato un pizzico di cattiveria agonistica in più, se riusciamo a crescere da questo punto di vista sono certo che i risultati arriveranno”. Fiducia che traspare anche dalle parole di Andrea Maceroni, allenatore in seconda: “Sicuramente il girone d’andata non ha rispecchiato le aspettative però la squadra si è sempre impegnata ed ha giocato ottime gare. L’augurio è che si possa continuare così dal punto di vista delle prestazioni magari raccogliendo qualche punto in più. L’impegno non manca, il clima sereno e quindi sono fiducioso”.

In chiusura non mancano le parole di Christian Olevano, preparatore dei portieri: “E’ ovvio che non siamo contentissimi di quanto raccolto fino ad oggi, per me è stato poco alla luce dell’impegno messo in campo e fuori e soprattutto di quanto mostrato la domenica. Questo però ci deve dare ancora maggiore forza per affrontare il girone di ritorno al massimo cercando ovviamente di vincere più partite possibili. Sono molto contento di quanto fatto dai portieri, contentissimo per Borrelli che ogni partita ha fatto bene e anche per Di Giorgio, un classe 2006 molto promettente e che deve continuare ad avere quell’atteggiamento che ha di volersi migliorare costantemente. Per entrambi spero che questo sia solo l’inizio di un percorso importante che meritano ampiamente”.

[ufficio stampa Ostiamare]