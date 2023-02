Ostiamare, le parole del vicepresidente Cavallari "L’Ostiamare ha il carattere giusto per uscire fuori da questa situazione”

“L’Ostiamare ha il carattere giusto per uscire fuori da questa situazione”. Parola di Enrico Cavallari, vicepresidente biancoviola che poi aggiunge: “Presidente, staff e giocatori, tutti dispongono della tenacia per affrontare le prossime partite con la giusta determinazione sperando che anche da parte di arbitri e federazione ci sia un cambio di passo nella professionalità”. Cavallari pone infatti l’accento sugli episodi che, contro il Terranuova Traiana, hanno sfavorito i biancoviola: “Siamo arrivati al sesto gol regolare annullato, oltre ad alcuni episodi che nella direzione di gara di domenica scorsa non hanno assolutamente convinto. Queste sono difficoltà che si aggiungono ad una situazione già di per sé complicata e che si sommano a quelle che qui ad Ostia stiamo vivendo per la questione campo e tutte le controversie che ne conseguono. L’Ostiamare però è una squadra viva, anche contro il Terranuova ne ha dato prova giocando una buona gara seppur in inferiorità numerica. Giocatori, presidente, dirigenza e staff tecnico sono pronti a lottare e sono certo che faranno brillantemente fronte a queste ulteriori complicazioni”. L’impegno del vicepresidente Cavallari verso il mondo dello sport, non solo a tinte biancoviola, è totale. Non a caso nasce proprio da lui il collegato alla Legge di Stabilità della Regionale Lazio del 2022 che prevede il rimborso per le spese legate alle trasferte extra Lazio a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche: “Questa norma non nasce solo perchè sono il vicepresidente dell’Ostiamare ma perchè ritengo che lo sport al giorno d’oggi debba essere considerato non solo un’attività per la salute e la crescita dei nostri ragazzi e ragazze ma un’attività fondamentale per l’educazione civica, per il rispetto delle regole e per l’inclusione sociale. Questa norma permetterà a tutte le realtà di poter reinvestire i soldi risparmiati nelle loro attività e, altro punto a cui tengo, è un provvedimento che coinvolge tutti gli sport dando così un sostegno prezioso a tutte quelle persone che ogni giorno fanno sacrifici importanti per portare avanti le loro società o associazioni sportive”.

[ufficio stampa Ostiamare]