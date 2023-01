Ostiamare, le parole del presidente Di Paolo “Ora per noi inizia un nuovo campionato”

“Ora per noi inizia un nuovo campionato”. Roberto Di Paolo guarda al 2023 con fiducia e coraggio, pronto a scommettere sul cambio di passo dell’Ostiamare. “Mi aspettavo un tipo di campionato diverso ma, visto tutto quello che ci è successo, incontrare qualche difficoltà è lecito. Quest’anno abbiamo dovuto fare i conti con diverse complicazioni, dall’improvvisa indisponibilità dell’Anco Marzio fino ad arrivare ai tanti infortuni. E’ stata una prima parte di stagione complicata ma il passato è passato, lasciamoci i problemi alle spalle con la speranza che l’arrivo del nuovo anno faccia bene a tutto l’ambiente”. Un ambiente carico quello biancoviola e voglioso di dimostrare sul campo quelle qualità in cui il presidente crede ciecamente: “Questa è una squadra che non può avere quella posizione di classifica e lo abbiamo dimostrato sul campo vincendo contro compagini di grande valore e che non a caso viaggiano ai piani alti. Adesso però è il momento di reagire e già da questa domenica mi aspetto una risposta importante, c’è da dimostrare di essere uomini e non solo semplici calciatori”. Proprio nel cuore e nelle motivazioni sta la chiave giusta per interpretare questo girone di ritorno: “Cosa voglio dalla squadra per il nuovo anno? La grinta, l’impegno e uscire dal campo avendo dato tutto per la maglia dell’Ostiamare. So che i ragazzi possono darmi tutto questo perchè in fondo fin qui ho poco da rimproverargli sotto questo punto di vista. Fatta eccezione per qualche passaggio a vuoto che abbiamo avuto, in occasioni importanti e contro avversari di grande livello ci siamo esaltati. Forse è proprio qui che dobbiamo migliorare di più, nel tenere sempre massimo il livello di concentrazione e non solo contro le prime della classe perchè ripeto, per me, questo gruppo ha tutte le qualità per poter andare ai playoff”. Di Paolo dimostra poi di guardare con attenzione anche al grande lavoro che si sta facendo nel settore giovanile: “Stanno facendo bene e sono certo che qualche traguardo importante arriverà”. Non a caso sono diversi i nomi dei gioiellini biancoviola finiti sul taccuino dei talent scout dei club professionistici: “Sono tanti i ragazzi che stanno crescendo molto e inevitabilmente sono tenuti d’occhio da diversi club professionistici. Spero che riescano a realizzare i propri sogni perchè il nostro obiettivo è proprio quello”. In chiusura il presidente dedica un passaggio anche a quella che è probabilmente la vicenda più annosa della stagione: l’Anco Marzio. “Mi auguro con tutto il cuore che si arrivi ad un lieto fine perchè così non si può continuare. Non lo dico solo per me ma per tutta la città di Ostia che non si merita tutto questo. Spero nel buon senso di tutte le parti in causa perchè l’Anco Marzio è uno degli impianti più belli di Roma ed è impensabile vederlo in questa situazione. Chiudo dicendo che fare calcio nei dilettanti non ha solo una valenza sportiva ma sociale, ha una grande importanza per tantissimi bambini e ragazzi oltre che per le loro famiglie. Mi sono sempre attenuto alle regole per recuperare ad una situazione che ho ereditato e che era già compromessa e, ahimè, purtroppo non posso fare più di quanto non stia già facendo. Spero che tutto si risolva perchè a fine stagione tireremo le somme e poi vedremo cosa riserverà il futuro ma certo è che così è davvero dura andare avanti”.

[ufficio stampa Ostiamare]