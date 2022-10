Ostiamare, le parole del DS Solaroli "Ora compattiamoci e lavoriamo”

Il momento negativo dell'Ostiamare continua con la sconfitta con il Montespaccato, e il DS della squadra ostiense Valerio Solaroli ha provato a mettere ordine. “Ora compattiamoci e lavoriamo [...] Inutile dire che le tante assenze abbiano avuto un peso basti pensare che tra campo e panchina contavamo ben quindici giocatori nati dopo il 2000. Ciò non toglie però che la squadra ha lottato fino all’ultimo e anche i più giovani non hanno demeritato e questo ci fa ben sperare per il futuro”. Il DS continua sulla ricetta che serve per uscire da questo momento difficile "Per uscire da un simile momento dobbiamo cominciare a far punti, perchè solo le vittorie portano consapevolezza e aiutano a vincere. Durante la settimana la squadra si allena bene e quindi, come già detto, ora quello che possiamo fare è compattarci e continuare a lavorare a testa bassa, soprattutto sulla convinzione dei ragazzi. Adesso lo staff dovrà esaminare gli aspetti negativi perchè comunque, al di là della prestazione, la partita l’abbiamo persa. Più che sul singolo risultato però dobbiamo analizzare il trend che non è positivo. Adesso sta a noi capire le motivazioni e invertire la rotta perchè andiamo incontro ad un periodo di partite sulla carta piuttosto complicate”.