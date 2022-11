Ostiamare, la soddisfazione di De Celis per la Scuola Calcio "Il lavoro procede nel migliore dei modi”

La scuola calcio dell’Ostiamare va avanti a tutta velocità. A fare il punto sull’attività di base biancoviola è il responsabile Massimiliano De Celis: “Il lavoro procede nel migliore dei modi. C’è tanto da fare ma gli allenatori stanno portando avanti tutto con grande professionalità e tanto impegno. A loro supporto poi ci sono delle figure preziose come i dirigenti accompagnatori che stanno rispecchiando in pieno le linee che ci siamo dati ad inizio anno. Ovviamente – continua poi De Celis – dal punto di vista tecnico solo il tempo ci dirà a che punto siamo nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso e che rappresenta il punto focale del progetto Ostiamare”. Nel lavoro svolto fin qui ci sono poi piacevoli sorprese com’è la grande risposta che stanno dando sul campo le piccole calciatrici biancoviola: “Ne abbiamo un paio e stanno dimostrando di essersi integrate alla perfezione. Per noi avere sul campo anche delle ragazze è motivo di ricchezza, un valore aggiunto, e la speranza è che nel prossimo futuro il loro numero possa aumentare e, perché no, magari creare anche una squadra interamente femminile nella scuola calcio. Quest’ultima – aggiunge poi il responsabile – è sicuramente un’eventualità a cui guardiamo con interesse”. In chiusura De Celis traccia poi la strada da seguire: “Testa bassa e pedalare. Bisogna lavorare sodo, abbiamo un programma chiaro e dobbiamo seguirlo con la consapevolezza che quello della crescita dei giovani calciatori è un percorso lungo e tortuoso che necessita di pazienza e perseveranza”.

[ufficio stampa Ostiamare]