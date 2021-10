Ostiamare, la rabbia del presidente Di Paolo "Sono deluso e arrabbiato"

Non le manda a dire il presidente dell'Ostiamare Roberto Di Paolo, che ha assunto il controllo della società proprio quest'estate. L'Ostiamare ha iniziato male la sua stagione di Serie D, con due pareggi e una sconfitta in tre partite. La rabbia di Di Paolo arriva dopo l'ultima prestazione della sua società, con la squadra allenata da Gardini che ha trovato un altro pareggio a reti bianche, questa volta contro il Real Monterotondo. Il presidente ha quindi rilasciato delle dichiarazioni sul momento della squadra sui canali ufficiali del club. “Sono molto deluso e arrabbiato per la mancata vittoria e per la prova di oggi contro il Real Monterotondo Scalo. Le prossime due partite saranno fondamentali, non c’è più spazio per gli sbagli. Pretendo il massimo impegno e chiedo che tutti diano di più di quello che si è visto in campo. Mi vergogno per la prova offerta oggi, soprattutto per i tifosi che ci hanno sostenuto appassionatamente e ci sostengono sempre. Ribadisco a tutti loro che il mio unico desiderio è vincere e chi non sposerà questo progetto, e la mia voglia di vincere, non ne farà sicuramente parte".