Ostiamare, la nuova data del recupero contro la Nuova Florida

Nuovo rinvio per Ostiamare - Nuova Florida, partita da rigiocare per la decisione del Giudice Sportivo che a causa dell'errore tecnico dell'arbitro della sfida aveva annullato lo 0-4 a favore del Nuova Florida. La squadra ostiense ha comunicato che la sfida ha subito un nuovo rinvio, probabilmente definitivo. La partita del girone G di Serie D verrà disputata il 1 maggio alle ore 15, e sarà disponibile per la visione in streaming su Facebook.