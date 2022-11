Ostiamare, la gioia del responsabile del settore giovanile D'Astolfo "Stiamo facendo un lavoro importante"

L’Ostiamare si gode lo splendido inizio di stagione del proprio settore giovanile. L’ultimo weekend ha infatti visto le squadre biancoviola centrare solo risultati positivi, tutte vittorie con il solo pareggio dell’Under 17 che però rimane comunque prima in classifica. L’Under 19 ha fatto registrare l’esordio vincente di mister Patalano, l’Under 16 si conferma seconda in campionato, ad un punto dalla vetta e con il miglior attacco del girone. L’Under 15 ha centrato il quarto risultato utile consecutivo e l’Under 14 ha bissato la vittoria di settimana scorsa. Un quadro decisamente positivo dietro al quale si cela un grande lavoro di cui ci parla Adriano D’Astolfo, responsabile del settore giovanile biancoviola. “Sono contento perché vedo il lavoro costante svolto da ragazzi e allenatori. Proprio il lavoro è la base su cui vogliamo costruire il nostro settore giovanile ma dico anche che non dobbiamo accontentarci. Sprono continuamente i ragazzi affinché accelerino il più possibile nel loro percorso di crescita facendo un salto di qualità soprattutto a livello mentale. Siamo consapevoli di aver formato buoni gruppi e quindi è anche giusto voler portare a casa dei risultati”.

Un processo di crescita quello compiuto fin qui dai ragazzi che va di pari passo con gli ottimi risultati sin qui raggiunti: “Mi aspettavo un grande avvio ma non accontentiamoci. Siamo solo agli inizi dei campionati e perciò mi auguro che questa crescita continui per tutta la stagione e sto cercando di trasmettere ai ragazzi proprio questa voglia di arrivare in fondo. I campionati sono lunghi e ci vuole pazienza, forza mentale e voglia di combattere sempre con la consapevolezza che in ogni gruppo tutti i ragazzi avranno l’occasione per essere protagonisti”. I risultati fin qui raggiunti sono figli tanto del grande lavoro dei vari tecnici quanto delle qualità che stanno mettendo in mostra diversi ragazzi del settore giovanile biancoviola. “Ho già ricevuto qualche chiamata da parte di diversi osservatori – rivela D’Astolfo – E’ già da qualche domenica che tengono d’occhio qualcuno dei nostri ragazzi. Personalmente non ne avevo dubbi perché sappiamo di avere nel nostro settore giovanile profili importanti. I recenti risultati ovviamente portano maggiore attenzione da parte degli osservatori ma sono felice di aver ricevuto da parte loro i complimenti anche per come giocano le nostre squadre a dimostrazione dell’importante lavoro che stanno svolgendo tutti i nostri tecnici e grazie al quale il talento dei nostri ragazzi sta venendo fuori”.

[ufficio stampa Ostiamare]