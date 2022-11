Ostiamare, la carica di Milani "Siamo pronti a fare una grande partita"

Simone Milani è pronto per il Livorno: “Quando giochi contro un club così le motivazioni vengono da sole”. Il fantasista dell’Ostiamare scalda i motori in vista della prossima trasferta dei biancoviola tenendo la guardia ben alta: “Come sempre ci siamo preparati al meglio, siamo pronti a scendere in campo con la concentrazione e la determinazione giuste per fare una grande partita. Fondamentale sarà uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato il massimo su ogni pallone”. L’Ostiamare arriva ad una trasferta tanto importante reduce da una grande prestazione e Milani è pronto a replicarla: “Era importante per noi vincere domenica e ora dovremo affrontare la partita di Livorno nello stesso modo. La differenza la farà chi sbaglierà di meno e chi metterà in campo la maggiore voglia di vincere”. I biancoviola sperano dunque di dare seguito al buon momento con tutta la voglia di scalare la classifica: “Questo è un girone equilibrato dove tutte le squadre sono ben organizzate e preparano ogni sfida studiando attentamente l’avversario. Nessun risultato è scontato e perciò sappiamo bene che dobbiamo affrontare ogni partita con l’atteggiamento giusto. Se ci riusciremo allora potremo scalare la classifica”.

[ufficio stampa Ostiamare]