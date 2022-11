Ostiamare, la carica di Compagnone per l'Altopascio "Domenica puntiamo dritti ai tre punti"

Compagnone preme sull’acceleratore: “Convinto che faremo bene con il Tau”. L’Ostiamare si prepara alla prossima trasferta in casa del Tau Altopascio con tutta l’intenzione di dare vita ad una grande prestazione. A dar voce allo spogliatoio biancoviola è Diego Compagnone: “Quella di domenica per noi è una sfida importantissima. Veniamo da due partite difficili come sono state quelle contro Grosseto e Livorno da cui siamo usciti con tre punti ma soprattutto abbiamo lottato e fatto di tutto per portare a casa più punti possibili. Purtroppo, come si è visto spesso in questo campionato, non è sempre facile abbinare prestazione e vittoria. Adesso però vogliamo portare a casa più punti possibili, fondamentali per risalire la classifica. Siamo una buona squadra e abbiamo le capacità per farlo”. In chiusura Compagnone si concentra sulla sfida contro il Tau e sulla voglia che tutto l’ambiente biancoviola ha di risalire la china: “Domenica puntiamo dritti ai tre punti, per dimostrare che siamo una squadra viva e sempre pronta ad andare a prendersi il risultato e i punti di cui abbiamo bisogno. L’inizio di stagione non è stato semplice, purtroppo le cose non sempre vanno come ci si aspetta, ma la squadra c’è, siamo forti e quindi dobbiamo continuare a credere in noi stessi e non perdere la convinzione di poter fare qualcosa di importante. Sono convinto che possiamo fare bene, ci vorrà tempo ma essendo squadra e facendo vedere che siamo uniti sia dentro che fuori dal campo sono certo che potremo dire la nostra conto chiunque”.

[ufficio stampa Ostiamare]