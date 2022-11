Ostiamare, la carica di Amendola “Conosciamo i nostri mezzi. Abbiamo tutto per battere il Grosseto”

La voglia di ripartire è tanta e il calendario impone un’avversaria dal grande blasone. Domenica pomeriggio l’Ostiamare ospiterà sul terreno del “Le Muracciole” di Aranova il Grosseto, con il solo obiettivo di rimettersi in moto dopo le ultime sconfitte con Montespaccato e Mobilieri Ponsacco. La squadra di Galluzzo si troverà di fronte un avversario rivitalizzato dal successo interno con l’Orvietana e che proverà a ripetersi anche in trasferta. Ma i Gabbiani lo sanno e sono pronti anch’essi a riprendersi i tre punti. “Veniamo da qualche risultato negativo – dichiara il giovanissimo difensore Marco Amendola – ma questo deve darci ancora più forza per affrontare la partita di domenica. Durante la settimana la stiamo preparando nel migliore dei modi, sappiamo i loro punti di forza. Giocheremo infatti contro una squadra fisica che sta facendo bene, ma questo non deve spaventarci perché conosciamo i nostri mezzi. Abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa i tre punti, sono sicuro che la squadra scenderà in campo agguerrita e con la fame di vincere la partita. Il mister è sempre stato dalla nostra parte e questo per noi è molto importante. Sentiamo la sua fiducia, anche in vista dello scontro contro il Grosseto. Adesso dipenderà soltanto da noi dimostrare chi siamo”.

[comunicato stampa Ostiamare]