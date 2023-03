Ostiamare, l'interesse di Salernitana e Atalanta per il settore giovanile

Due gioiellini dell’Ostiamare sono nel mirino di due club professionistici. Flavio Milanesi e Nicolas Rizzi hanno infatti sostenuto un provino rispettivamente con Atalanta e Salernitana. Prova tangibile di quanto il nuovo corso in casa Ostiamare stia lavorando con profitto sul settore giovanile godendosi un presente che vede tante squadre in lotta per un posto alle finali e un futuro in cui tante società prestigiose pare proprio siano pronte a scommettere sui giovani talenti biancoviola. Nicolas Rizzi si gode la splendida stagione con l’Under 17 e i meritati frutti del grande lavoro svolto fin qui. Il centrocampista è infatti finito nel mirino della Salernitana che lo ha voluto visionare da vicino nel proprio centro sportivo. “Sicuramente quello di Nicolas è un altro profilo dell’Under 17 da tenere d’occhio – spiega Adriano D’Astolfo, responsabile del settore giovanile dell’Ostiamare – anche lui è uno di quelli che ha fatto la trafila nelle giovanili con i nostri colori. E’ un ragazzo che è cresciuto tantissimo e noi puntiamo molto su di lui. E’ un centrocampista che sa abbinare quantità e qualità e non ce ne sono molti che sanno farlo, continuando così può davvero togliersi grandi soddisfazioni”. Flavio Milanesi sta sicuramente vivendo una stagione magica. L’attaccante dell’Under 14 si è guadagnato a suon di gol le attenzioni di diversi club, l’ultimo in ordine di tempo è l’Atalanta che lo ha convocato per uno stage a Roma: “Questa è la dimostrazione che il suo fin qui è stato un percorso davvero importante – dichiara il responsabile del vivaio D’Astolfo – E’ seguito da diversi club ma lui è un ragazzo serio e con i piedi per terra e sono sicuro che saprà sfruttare queste attenzioni per crescere ancora di più. Flavio ha tutto ciò che serve per ambire a fare qualcosa di importante ma deve ricordare che è ancora giovanissimo, non deve avere fretta di voler bruciare le tappe, sta crescendo tantissimo e sono certo che avrà le sue opportunità”.

[ufficio stampa Ostiamare]