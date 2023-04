Ostiamare, l'interesse del Frosinone per due giocatori del settore giovanile

I frutti del grande lavoro svolto dall’Ostiamare sul proprio settore giovanile iniziano a vedersi. Altri due giovani biancoviola sono infatti finiti nel mirino di un club professionistico. Parliamo di Alessio Di Giorgio e Federico Riccardi, entrambe classe 2006, chiamati a rapporto dal Frosinone che ha voluto vederli all’opera da vicino. Quello di Alessio Di Giorgio è stato sicuramente uno dei profili monitorati con maggiore interesse dai vari osservatori. Il portiere ha fatto grandi progressi in questa stagione grazie all’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico biancoviola e soprattutto alla preziosa esperienza maturata per aver lavorato tutto l’anno nel gruppo della prima squadra. Federico Riccardi, dal canto suo, è stato uno dei protagonisti della splendida stagione a cui ha dato vita l’Under 17. Il centrocampista centrale ha mostrato grandi doti tecniche oltre che di leadership come testimonia la fascia da capitano del gruppo dei classe 2006. “Sono due prospetti importantissimi che possono ambire a traguardi importanti – dichiara Adriano D’Astolfo, responsabile del settore giovanile biancoviola – Gli stiamo dando il massimo supporto a livello tecnico e mi auguro che possano coronare qualcosa che so quanto sia per loro importante. Il nostro lavoro in fondo è proprio questo, preparare i ragazzi per il futuro. Alessio e Federico si stanno avvicinando al salto nel calcio dei grandi e mi auguro possano farlo con una società professionistica. Sono due ragazzi seri, volenterosi e che hanno sempre lavorato nel migliore dei modi. Si meritano questa chance e sono certo che sapranno sfruttarla nel migliore dei modi”.

[ufficio stampa Ostiamare]