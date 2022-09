Ostiamare, il vescovo benedice lo stadio Anco Marzio

Tutte le squadre di tutte le categorie dell'Ostiamare sul sintetico dell'Anco Marzio, che oggi ha ricevuto la visita del vescovo di Ostia don Dario Gervasi per la benedizione dello stadio Anco Marzio. Tra i promotori della visita il presidente dell'Ostiamare Roberto di Paolo, che ha commentato così l'evento: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare il Vescovo di Ostia, Don Dario Gervasi, per aver celebrato questa messa e dato la sua benedizione a quella che è sempre stata la nostra casa e che speriamo quanto prima possa tonare ad esserlo. Dico grazie anche a tutti i ragazzi presenti e alle loro famiglie perché hanno simbolicamente colorato l’Anco Marzio di biancoviola così come meriterebbe ogni domenica. Speriamo che una giornata così ricca di significato possa poi essere di buon augurio per la stagione di tutte le nostre squadre”.