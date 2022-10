Ostiamare, il presidente Di Paolo convoca una conferenza stampa

L'Ostiamare invita tutti gli organi di informazione a partecipare alla conferenza stampa prevista per martedì 11 ottobre 2022 alle ore 16:00, presso lo Stadio Anco Marzio in via Giovanni Amenduni 15. Alla conferenza interverrà il presidente Roberto Di Paolo, che darà gli ultimi aggiornamenti e tutti i relativi chiarimenti circa l'annosa questione legata all'impianto affinchè venga fatta finalmente luce sulla vicenda. Il presidente sarà a disposizione di tutti gli organi di informazione per eventuali domande o chiarimenti.

[comunicato stampa Ostiamare]