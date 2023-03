Ostiamare, il presidente Di Paolo a tutto tondo “Chiudiamo al meglio la stagione”

L’Ostiamare mette in archivio il pari contro il Livorno con la consapevolezza di poter guardare con fiducia al proprio futuro. Una prestazione importante che, assieme alla settimana di pausa utile per recuperare energie preziose, permette ai biancoviola di presentarsi al meglio alla delicata sfida contro il Tau Altopascio. Proprio in questo momento importante, prende la parola il Presidente Roberto Di Paolo.In attesa di scendere in campo, il presidente Roberto Di Paolo commenta così l’ultima uscita dei suoi: “La prestazione è stata importante anche se dispiace aver raccolto soltanto un punto. Quest’anno però purtroppo gira così. Se si analizzano le partite abbiamo sempre dimostrato di non essere inferiori a nessuno. Ora speriamo di riuscire ad invertire questa tendenza e raccogliere finalmente quanto seminato per chiudere questa stagione in tranquillità”. Ora per la squadra si apre una settimana in cui il gruppo potrà compattarsi ancora di più. Il presidente, da sempre molto vicino ai ragazzi non manca di fargli sentire il proprio supporto: “Non so se questa pausa sia un bene o un male perché domenica ho visto una squadra gagliarda e pronta a lottare per la vittoria e quindi dispiace non rivedere subito il campo. Ai ragazzi in questi giorni dirò di stare tranquilli e di continuare a lavorare così come stanno facendo. Purtroppo le colpe per ciò che è stato fin qui sono un po’ di tutti ma in un momento come questo è necessario restare lucidi e continuare a fare in campo ciò che stiamo facendo perché la gara contro il Livorno dimostra che abbiamo il cuore e la qualità per risalire la classifica, lasciando così una posizione che non rispecchia assolutamente il nostro valore”. Lo sguardo del presidente si posa poi sul settore giovanile in un’annata che vede tutte le formazioni biancoviola lottare ai vertici delle rispettive categorie: “Devo complimentarmi con tutti quelli che stanno operando nel vivaio perché stanno facendo davvero un lavoro fantastico. Da anni l’Ostiamare non vantava un livello così alto nelle giovanili con tutte le squadre in lotta per le finali”. Risultati avvalorati poi dalle tante società professionistiche che mai come quest’anno stanno guardando con attenzione ai gioiellini di casa biancoviola: “Vedere così tanti ragazzi visionati da società professionistiche è la nostra soddisfazione più grande oltre che un motivo di orgoglio. Il lavoro fatto è stato splendido considerando anche le tante difficoltà a cui stiamo facendo fronte visto che anche questi ragazzi sono costretti a giocare a porte chiuse”. Proprio sul tema “porte chiuse” il presidente si lascia andare ad un paio di amare considerazioni: “Dispiace, tanto. Più che per me, sono rammaricato per i ragazzi e le loro famiglie, per i nostri tifosi e per la città di Ostia. Ci tengo a ringraziare il presidente del Livorno per le belle parole che mi ha regalato domenica quando ci siamo confrontati e sono sincero quando dico che mi è dispiaciuto non poter accogliere una società prestigiosa come il Livorno nel migliore dei modi ma costringendoli a giocare una partita in un clima tutt’altro che esaltante com’è quello con le tribune chiuse al pubblico. In situazioni del genere a rimetterci non è solo l’Ostiamare ma tutta la nostra città”. Di Paolo, in linea con lo spirito battagliero che da sempre lo contraddistingue, chiude però con fermezza: “Purtroppo relativamente all’impianto dobbiamo fare i conti con questo scenario ma continueremo a fare il massimo per cercare di uscirne fuori quanto prima. Ora l’importante però è restare concentrati e chiudere il campionato in bellezza per i tifosi e per la città di Ostia”.

[ufficio stampa Ostiamare]