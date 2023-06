Ostiamare, il DG Mattiuzzo ai saluti "Avrò sempre l'Ostiamare nel cuore"

Fine della corsa per il direttore generale dell'Ostiamare Stefano Mattiuzzo, che ha affidato al sito ufficiale ostiense la sua lettera d'addio. “Ci tengo, in primis, a ringraziare il presidente Roberto Di Paolo. Dico grazie anche a tutta la sua famiglia, al figlio Alessandro e alla moglie Mariarosa. Mi hanno dato l’opportunità di far parte di questo progetto grazie al quale ho potuto condividere il mio percorso con le tante persone che compongono l’universo biancoviola e a cui estendo i miei ringraziamenti. Mi dispiace non aver ottenuto dei risultati importanti come avrebbero meritato per l’ambizione e per la passione con cui vivono la società, senza dimenticare i nostri splendidi tifosi che non hanno mai smesso di supportarci anche nei momenti più complicati. Generalizzando, per il timore di dimenticare qualche nome, un ringraziamento particolare va ai miei più stretti collaboratori e ai calciatori, con i quali abbiamo condiviso il percorso di due anni e ai quali auguro i migliori successi professionali. Infine, lascio tutti i tifosi dei Gabbiani con l’augurio di gioire ancora nel veder primeggiare la loro squadra del cuore e con la promessa che continuerò a seguire e sostenere i colori biancoviola anche da lontano. Ora e sempre, Avanti Ostia! Un saluto, Stefano Mattiuzzo”