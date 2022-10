Ostiamare, il commento di Zizzania "Punto importante col Seravezza"

Pareggio esterno per l'Ostiamare, che contro il Seravezza non è andato oltre lo 0-0. Un punto che ha reso felice il portiere Alfonso Zizzania. “Sono molto contento di come ha giocato la squadra e dello spirito che abbiamo avuto. Nonostante fossimo rimasti in dieci abbiamo saputo reagire bene mostrando grande sacrificio e questo ci ha permesso di portare a casa un punto prezioso. [...] Sono contento di aver dato un aiuto alla squadra e un contributo concreto nel portare a casa questo punto. Dal punto di vista personale sono contento di aver risposto bene a questa prima da titolare sperando che sia la prima di una lunga serie”. Un bel punto che continua a dare fiducia all'Ostiamare “Assolutamente sì, mi aspetto un cammino positivo da parte di tutta la squadra e che questo punto portato a casa ci possa servire anche a livello emotivo a farci alzare la testa e ad essere consapevoli della nostra forza e delle nostre capacità”.