Ostiamare, Icardi suona la carica "Vogliamo subito riprendere il nostro cammino”

Parola d’ordine: tornare subito a correre. L’Ostiamare si è già scrollata di dosso la delusione dopo lo stop contro la Nocerina e ora si prepara con forza ed entusiasmo alla sfida contro la Flaminia Civitacastellana. Il gruppo di Perrotti ha dimostrato di aver digerito bene il ko lavorando duramente in una settimana che Simone Icardi riassume così: “Per la prima volta quest’anno abbiamo dovuto fare i conti con una settimana in cui c’era da analizzare una sconfitta. Ko come quelli contro la Nocerina fanno bene però perché, anche se uno non vorrebbe mai perdere, ti ritrovi ad analizzare una prestazione di alto livello. Abbiamo preso perciò tutto quello che di positivo c’è stato e analizzato dove dobbiamo ancora migliorare con la consapevolezza che dobbiamo continuare a lavorare. Questa settimana ho visto un gruppo carico, l’entusiasmo è alto così come la voglia di far bene. Questa sconfitta ci ha fortificato perché abbiamo lavorato con ancora maggior convinzione e determinazione”. Il centrocampista parla poi della sfida alla Flaminia Civitacastellana: “Mi aspetto una partita difficile che andrà affrontata con la massima concentrazione. Non possiamo fare l’errore di sottovalutare nessuno perché rischiamo di compromettere il nostro obiettivo che è quello di fare un campionato di vertice. Andrà dunque affrontata con la giusta consapevolezza nei nostri mezzi provando a mettere lapartita subito in discesa per noi. Non sarà semplice ma se ripetiamo le nostre ultime prestazioni e miglioriamo dove ce n’è bisogno possiamo riprendere subito il nostro cammino da dove lo avevamo lasciato”.

[ufficio stampa Ostiamare]