Ostiamare, Gelonese commenta il Ghiviborgo "I punti arriveranno presto"

In casa Ostiamare, a raccontare le sensazioni della squadra dopo il pari contro il Ghiviborgo c’è Luca Gelonese: “Da una parte siamo felici perché siamo riusciti a riprendere la partita ma, dall’altra, c’è un po’ di rammarico perché non è arrivata la vittoria nonostante la grande reazione. Abbiamo subito gol in un momento in cui stavamo dominando ma, nonostante questo, da lì la squadra ha comunque continuato a tenere le redini del gioco. E peccato non aver concretizzato al massimo questo nostro dominio. Ci prendiamo comunque il pareggio, che ci va stretto, anche se rimane il dispiacere per non aver raggiunto tre punti che ci saremmo sicuramente meritati”. Al di là del risultato rimane però una prestazione importante, con l’Ostiamare che ha creato tanto dimostrando di essere viva e in salute: “La squadra c’è e lo ha dimostrato sul campo nelle ultime tre partite, anche con il Flaminia siamo stati condannati da un episodio. Siamo consapevoli che possiamo crescere ancora e lo faremo perché in ciascuno di noi c’è la voglia di competere per obiettivi importanti. La reazione che abbiamo avuto sabato rappresenta sicuramente un buon punto da cui ripartire per continuare a lavorare come stiamo facendo da inizio stagione e dare la svolta soprattutto dal punto di vista dei risultati. Le prestazioni ci sono e rappresentano sicuramente una base fondamentale su cui costruire la nostra stagione”.

[comunicato stampa Ostiamare]