Ostiamare, Galluzzo parla della Trestina "C'è rammarico"

L’Ostiamare ha chiuso l’anno con lo 0-0 contro lo Sporting Club Trestina. Un pareggio in cui sono emerse ancora una volta le qualità difensive del gruppo oltre, così come commenta mister Galluzzo, alcuni punti da limare e su cui i biancoviola sono già pronto a lavorare. “Quest’anno a livello difensivo abbiamo mantenuto parecchie volte la porta inviolata. Oggi è stato anche bravo Borrelli in un paio di occasioni. Siamo stati un po’ contratti, nervosi, preoccupati. Quando sei in queste condizioni rischi di entrare e uscire dalla partita in maniera troppo frequente. Abbiamo fatto delle cose molto buone quand’è stato fatto quello che sapevamo ci potesse portare dei frutti, poi quando abbiamo forzato delle giocate e ci siamo esposti alle loro ripartenza abbiamo sofferto ma sicuramente abbiamo avuto anche delle belle occasioni”. Aggiunge: “Peccato, c’è rammarico perché volevamo chiudere l’anno al meglio e ripartire forte in quello di ritorno. Oggi magari abbiamo fatto un passo indietro a livello di prestazione. Perché anche a Gavorrano abbiamo fatto una prova di qualità oggi invece l’aspetto mentale ha fatto la differenza, quando sei poco libero mentalmente e giochi in maniera preoccupata e contratta rischi di entrare e uscire dalla partita. Oggi questa gara la potevamo vincere come la potevamo perdere e alla fine l’abbiamo pareggiata”.

[ufficio stampa Ostiamare]