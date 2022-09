Ostiamare, De Cenco presenta la sfida col Ghiviborgo "Sarà una partita delicata"

Tempo di partite per l'Ostiamare, con Caio De Cenco che si sofferma sulla partita con il Ghiviborgo. “Sarà sicuramente una partita delicata, come del resto lo sono tutte in questo girone. Il Ghiviborgo è una buona squadra e stanno attraversando un momento positivo. Noi ripartiamo dalla buona prestazione a cui abbiamo dato vita settimana scorsa con la voglia di dare ancora qualcosa di più per portare a casa i tre punti”. In chiusura l’attaccante non nasconde la propria voglia di firmare il suo primo gol in maglia biancoviola: “Sono un attaccante ed è normale che ci pensi ma non è un’ossessione perché ciò che conta davvero non è tanto che il mio nome finisca sul tabellino dei marcatori quanto piuttosto che l’Ostiamare vinca”. Un commento anche sul momento della squadra ostiense. “Sicuramente ci aspettavamo tutti un inizio di stagione diverso ma, giorno dopo giorno, l’intesa tra noi, il mister e tutto lo staff sta crescendo e questo sono sicuro porterà presto i suoi frutti. Stiamo lavorando sodo con l’obiettivo di centrare una serie di risultati utili consecutivi che ci dia ancora più fiducia e che possa cambiare questo momento che stiamo attraversando”.