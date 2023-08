Ostiamare, confermato il parco under della prossima stagione

L’Ostiamare ufficializza infatti il suo parco under con lo scacchiere tattico a disposizione di mister Perrotti che può dirsi praticamente al completo. Confermati dalla passata stagione il difensore Simone Talamonti oltre ai centrocampisti Gianmarco De Crescenzo ed Emanuele Giusti con quest’ultimo che non nasconde il proprio entusiasmo: “Questo per me è l’ottavo anno qui, sono orgoglioso di poter difendere ancora questi colori. Siamo tutti pronti a dare il massimo e vogliosi di fare un grande campionato”. A centrocampo spazio poi anche ad Andrea Spila prelevato dalla Tivoli: “Siamo pronti a ripagare la fiducia della società e a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati tutti insieme” e a Matteo Nardella che l’anno scorso ha vestito la maglia del Grifone Calcio: “Ho visto potenzialità importanti, il gruppo si sta unendo nel migliore dei modi. Mi aspetto un anno positivo e ricco di soddisfazioni sia a livello personale che di squadra”. In difesa, dal Frosinone, è arrivato Cristian Maura: “Stiamo prendendo la condizione giusta per il campionato. Ora ci aspetta la Coppa Italia dove vogliamo far bene. Nello spogliatoio c’è grande armonia e speriamo tutti di fare un grande campionato”. Qualche metro più avanti si posizioneranno poi un paio di giovani promossi dall’Under 19 Nazionale: Tommaso Plini e Mattia Sardo, rispettivamente centrocampista centrale ed esterno. “Sono molto contento di poter iniziare la stagione in prima squadra – dichiara Plini – mi aspetto un’annata importante con la speranza che riusciremo ad arrivare ai vertici della classifica”. Tanta voglia di far bene anche per Sardo: “Mi sto trovando benissimo, tutti mi stanno dando molti consigli che sto cercando di ripotare in campo. Le aspettative sono molto alte ma siamo un gruppo forte e unito e sono certo che potremo puntare in alto”. Sulle corsie laterali ci sarà poi anche Daniel Casazza, dal Colleferro che già scalpita in vista della nuova stagione: “Siamo pronti, ci stiamo preparando bene e ci aspettiamo un grande campionato. Faremo del nostro meglio per raggiungere i traguardi a cui noi e la società puntiamo”. Stesso ruolo ma versante opposto per l’altra new entry, Tommaso Ferrari che arriva dal Nuova Florida: “Siamo pronti, vogliamo dare vita ad una grande stagione. Il gruppo è forte e per noi giovani è importante allenarsi con compagni di grande esperienza, siamo bravi nel prendere spunto da loro, dalla loro mentalità e dalla capacità di curare ogni minimo dettaglio quando lavorano”.

[ufficio stampa Ostiamare]