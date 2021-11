Ostiamare, confermata la fiducia al tecnico Fausto Gardini

Non sono state accettate le dimissioni di Aldo Gardini, l'allenatore dell'Ostiamare che si era dimesso dopo la dura sconftta per 4-0 contro il Nuova Florida. Di seguito il comunicato della società."L'Ostiamare comunica, nella persona di Roberto Di Paolo, che, a seguito della riunione tra Dirigenza, Staff tecnico e calciatori della Prima Squadra, è stata confermata la fiducia al tecnico Aldo Gardini e ai suoi collaboratori. La volontà, da parte della Società, è di proseguire il percorso iniziato, con ancora maggiore impegno e determinazione da parte di tutti, e di puntare subito ad un pronto riscatto, a partire dalla prossima gara, contro la Vis Artena. In particolare il Presidente Roberto Di Paolo ci tiene a sottolineare: "Ho fortemente insistito affinché Aldo Gardini restasse e continuasse il lavoro ad Ostia, poiché lui non è il responsabile. Ho chiesto con forza ai calciatori di impegnarsi di più, di dare ancora di più per questa maglia e di lavorare duramente. Sono tutti sotto esame".