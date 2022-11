Ostiamare, con l'Arezzo arriva un'iniziativa per i tifosi

Ostiamare – Arezzo sarà la “Giornata Biancoviola”. Un’occasione speciale in cui squadra e società si apprestano ad attingere nuova forza da tutti i tifosi e amici del club biancoviola. Ecco perchè, in vista del match di domenica, la società ha deciso di dare la precedenza ai propri sostenitori nel ritagliarsi uno spazio sulle tribune del Le Muracciole di Aranova. Non saranno dunque concessi accrediti ad eccezione di quelli dedicati alla stampa. Appuntamento dunque alla 14:30 di domenica quando tutta l’Ostiamare, mai come in questa occasione, si prepara a scendere in campo spinta dal calore dei propri tifosi.

[ufficio stampa Ostiamare]