Arriva dal Trapani il nuovo acquisto dell'Ostiamare, il giovane centrocampista Pietro Santarpia. Il giocatore classe 2002 può giocare sia da regista che da mezzala e sarà a disposizione del club lidense per la prossima stagione, dopo aver militato in prestito al Frosinone under 19, in cui Santarpia ha iniziato la sua carriera.