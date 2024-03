Ostiamare - Budoni 5-0, le parole di Daniel Casazza: "Si è vista la nostra grande voglia di vincere"

L’Ostiamare lavora rinfrancata dalla bella vittoria contro il Budoni. A dar voce allo spogliatoio è Daniel Casazza che proprio contro i sardi ha trovato il suo primo gol in Serie D: “Sono molto contento per il gol anche perchè è il mio in Serie D, certo avrei voluto trovarlo molto prima pero l’importante è che sia arrivato. Questo però è solo un piccolo obiettivo, non mi accontento perchè c’è ancora tanto da dimostrare. Ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni perchè mi hanno sempre dato la massima fiducia e mi sono sempre stati accanto”. Una rete arrivata in una partita dove l’Ostiamare ha strappato applausi: “Sono molto contento della prestazione di squadra, si è visto fin da subito quanta fame e voglia di andarci a prendere i tre punti avessimo. Siamo stati molto bravi a trasformare il rammarico perl ‘ultimo ko in voglia di fare una grande prestazione e cosi è stato”. Casazza parla poi della strada che c’è ancora da fare da qui alla fine: “L’obbiettivo di questo finale di stagione è pensare a partita dopo partita come se fossero tutte finali. Dobbiamo portare a casa più punti possibili e poi alla fine tireremo le somme”.

[ufficio stampa Ostiamare]