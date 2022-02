Tris dell'Ostiamare contro l'Arzachena, nel segno di Lorusso

Squadra in casa

Squadra in casa Ostia Mare

Bella vittoria per l'Ostiamare, che domina contro l'Arzachena e conquista una vittoria molto importante per il suo cammino nel girone G di Serie D. Ad aprire le marcature ci ha pensato Pellacani, che raccoglie la palla sbattuta sulla traversa e infila il tap-in. Nel finale il raddoppio degli ostiensi, con Bertoldi che salta il portiere e si guadagna il rigore, trasformato con freddezza con Lorusso. I sardi tornano alla carica nel secondo tempo, ma Lorusso spegne ogni velleità di rimonta con uno splendido destro a giro che fulmina Ruzittu, regalando i tre punti ai suoi. L'Ostiamare si riporta così a due punti proprio dall'Arzachena, che occupa l'ultimo posto valido per i playoff.

Ostiamare - Arzachena 3-0

OSTIAMARE: Trovato, Vagnoni, Camara (45’st Eleuteri), Tirelli (19’st Orchi), Sbardella, Berardi (48’st Rossi), Bertoldi, Sabelli, Matteoli (28’st Ippoliti), Lorusso (35’st Franchi), Pellacani. A disp.: Borrelli, Compagnone, Cardillo, Perrotta. All.: Mastrodonato.

ARZACHENA: Ruzittu, Piga, Bonu, Pinna, Pallecchi (23’st Kacorri), Sosa, Sartor, Manca (10’st Mannoni), Marinari, Rutigliano, Bellotti (10’st Doratiotto). A disp.: Giappone, Spanu, Zanghi, Porcu, Mancini, Melis. All.: Nappi.

ARBITRO: Piero Marangone di Udine.

MARCATORI: 12’pt, Pellacani, 41’pt rig. 2’st Lorusso (OM).