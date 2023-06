Ostiamare, arriva la conferma di mister Perrotti "Pronti per una grande stagione"

Fabrizio Perrotti sarà il tecnico dell’Ostiamare anche nella prossima stagione. La società, dopo la salvezza centrata nello scorso campionato, ha infatti deciso di confermare il tecnico sulla panchina biancoviola. Lo stesso Perrotti si dice entusiasta dell’opportunità e ansioso di scrivere pagine importanti all’Anco Marzio: “L’anno scorso sono arrivato trovando una situazione non facilissima perchè si è in certe posizioni di classifica non è mai facile poter lavorare in un certo modo. Però i ragazzi sono stati bravi, così come lo staff che era con me e alla fine siamo riusciti a salvarci centrando un traguardo importantissimo. Quest’anno però – aggiunge poi l’allenatore – gli obiettivi sono ben diversi perchè vogliamo fare un campionato importante. Siamo tutti concentrati per prendere i giocatori giusti per poter stare nelle posizioni che l’Ostiamare merita”. La proprietà e la dirigenza stanno infatti lavorando ogni giorno per allestire una squadra che possa puntare in alto: “La prima cosa che stiamo guardando nei ragazzi che andremo a prendere è l’aspetto umano, ovviamente senza tralasciare quello tecnico perchè guardiamo a profili importanti. L’obiettivo è fare una squadra forte, che giochi all’attacco cosa che l’anno scorso non abbiamo potuto fare per vari motivi”. In chiusura il tecnico si augura di poter presto rivedere i tifosi biancoviola sugli spalti dell’Anco Marzio: “Giocare a porte chiuse ci ha penalizzato tanto, speriamo che tutti i nostri tifosi possano tornare allo stadio il prima possibile. Mi auguro che già dalla prima partita potremo avere il pubblico al nostro fianco. I tifosi già nella passata stagione hanno dimostrato quanto tengono a questa squadra seguendoci spesso fuori casa e perciò speriamo di averli al nostro fianco quanto prima perchè sono un vero e proprio valore aggiunto importante per noi”.

[ufficio stampa Ostiamare]